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Berberin testinin pozitif çıktığı beldede, sıkı karantina önlemleri

DHA

Ahmet İSTEKHalim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde, berberin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı. Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi. Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dükkan sahibi berber A.T.'nin 'Covid-19' testi pozitif...

Berberin testinin pozitif çıktığı beldede, sıkı karantina önlemleri

<br>Ahmet İSTEKHalim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesinde, berberin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı. Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi.<br>Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dükkan sahibi berber A.T.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Burdur Valiliği tarafından beldenin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Dün saat 19.00 itibarıyla beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı. Özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri, beldede filyasyon çalışması yaptı. Ekipler, A.T.'nin temaslı olduğu kişilerden 'Covid-19' testi için örnekler aldı. Karaaliler Belediyesi ekipleri tarafından da bölgede dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Beldedeki 80'den fazla kişiye 'Covid-19' testi yapıldığı belirtildi.<br>'ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞADIK'<br>Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Parti'li Selahattin Gökce, "Maalesef dün üzücü bir olay yaşadık. Bir berberimizin testi pozitif çıktı. Biz de esnafımıza siperlik dağıtıyorduk. Bu esnada mecburen berberimizi de ziyaret ettik. Herhangi bir temasımız olmadı ama biz de tedbir amaçlı testimizi yaptırdık, sonuçlarını bekliyoruz. Rabbimizden dileğimiz ve vatandaşlarımızdan da isteğimiz sadece Kocaaliler için değil ülkemiz için dünya için dua etmeleri. Bu süreçte yapılacak belki en güzel şey o. Tedbirler bazen yetersiz kalabiliyor" dedi.<br>'9'DAN 12'YE BİRAZ VATANDAŞIMIZ TIRAŞ OLMUŞ'<br>Beldenin 14 gün karantina altında olacağını ve bu süreçte belediye hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gökce, "Halkımızın ihtiyaçlarını da gidermemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeterli geliyor mu? Belki gelmiyor ama büyüklerimizden de bu konuda destekler bekliyoruz. Türkiye'de ilk defa Burdur Valiliği'mizin başlattığı bir uygulama. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Pazar günü berber esnafımıza test yapıldı. Pazartesi günü 12.00 gibi bu iş meydana çıktı. Biz de hemen tedbirlerimizi aldık. İnşallah yayılmamıştır. Sabah 09.00'dan 12.00'ye kadar biraz vatandaşımız tıraş olmuş. Bunları tespit ettik. Bunlar da test yaptırdılar. Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdılar, bekliyoruz. Söylenecek çok şey var ama bizim için sözün bittiği yer" diye konuştu.<br>Beldede giriş ve çıkışları kontrol altına alan jandarma ekipleri, meydandan kaldırdığı dronla da havadan denetim yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Ahmet İSTEKHalim AKCA<br>2020-05-12 16:23:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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