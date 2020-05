Koronavirüslü berbere maske veren başkanın testi negatif çıktı

<br>Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'ye yüz siperliği verirken temas ettiği belirlenen Belde Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün, yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.<br>İçişleri Bakanlığı kararıyla 11 Mayıs tarihinde açılmasına karar verilen berber, kuaför ve güzellik salonları için Burdur Valisi Hasan Şıldak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde berber ve kuaförlere 10 Mayıs'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan berber ve kuaförler açıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berber A.T. ise test sonucu gelmeden iş yerini açtı. Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ile birlikte, aynı gün berber, bakkal ve esnafa siperlik ve maske dağıttı. Başkan Gökce, A.T.'ye de siperlik verdi.<br>Gün içerisinde test sonucu pozitif çıkan berber A.T. karantinaya alındı. A.T. ile temasta bulunan, aralarında Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün de bulunduğu yaklaşık 150 kişiye koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı. Valilik kararıyla karantinaya alınan belde, giriş çıkışlara kapatıldı.<br>Beldede ekiplerin filyasyon çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'e yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı ifade edildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-13 11:01:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.