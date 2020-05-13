Burdur Valiliği: Belediyenin maske üretiminde mevzuata aykırı husus tespit edilmedi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Valiliği, 'Burdur Belediyesinin Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine göre izin almadan kendi iş atölyelerinde maske diktirdiği' iddiasına yönelik şikayet başvurusu üzerine, rutin bir idari işlem olarak araştırma başlatıldığını, yapılan araştırma sonucunda mevzuata aykırı herhangi bir husus tespit edilmediğini açıkladı.<br>Burdur Valiliği, basına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında Burdur Belediyesi'nin maske üretiminin durdurulduğuna yönelik iddiaların gündeme geldiğini belirterek yazılı açıklama yaptı.<br>Açıklamada, "Basındaki bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında yer verilen Burdur Belediyesi'nin maske üretimi faaliyetine yönelik Valiliğimiz tarafından yapılan işlemlerle ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Valiliğimize 15.04.2020 tarihinde Burdur Belediyesi hakkında CİMER üzerinden yapılan 'Burdur Belediyesinin Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine göre izin almadan kendi iş atölyelerinde maske diktirdiği' iddiasını içeren şikayet başvurusu üzerine, Valiliğimiz tarafından rutin bir idari işlem olarak 20.04.2020 tarihinde araştırma başlatılmış, yapılan araştırma sonucunda; Burdur Belediyesi tarafından genel kullanım amaçlı maske üretimi yapılması ve dağıtılmasında mevzuata aykırı herhangi bir husus tespit edilmemiş, bu gerekçeyle bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ilişkin Valilik görüşümüz 12.05.2020 tarihinde bilgi mahiyetinde İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. Araştırma kapsamında Belediye Başkanlığı'na yöneltilen, maskelerin nerede ve ne şekilde üretildiği, izin alınıp alınmadığı ve nerelerde dağıtıldığı yönündeki sorular iddia konusunu aydınlatmaya yönelik hususlardan ibarettir. Ayrıca, Burdur Belediyesi'nin maske üretimi ve dağıtımı çalışmaları halen devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-13 15:35:34<br>

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