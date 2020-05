Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, motosikletle gezen M.Y. (17) ve B.Y. (15) adlı kardeşler, kendilerini durdurmak isteyen 2 polis memuruna çarptı. Motosikleti kaza yerinde bırakıp, kaçmaya çalışan kardeşler, kısa sürede yakalandı. 2 kardeşle ilgili para cezası uygulanırken, hastaneye kaldırılan polisler ise tedaviye alındı.<br>Burdur'da M.Y. ve kardeşi B.Y., 15 EG 806 plakalı motosikletle giderken, İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisleri fark etti. M.Y.'nin kullandığı motosikletle 2 kardeş kaçmaya başladı. Kardeşler kaçarken, kendilerini durdurmak isteyen trafik polislerine çarptı. Kaza sonrası motosikleti yolda bırakan kardeşler, koşarak, kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çok fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldığı kardeşler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hafif yaralanan 2 polis memuru ise tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.<br>Polis memurlarının şikayetçi olduğu 2 kardeşe 'görevli memura direnmek' suçundan idari işlem yapıldı. 'Dur ihtarına uymamak', 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymamak', '20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamak'tan hakkında idari para cezası uygulanan kardeşlerin motosikleti ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-14 15:05:29<br>

