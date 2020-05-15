Burdur'da gençler, sosyal mesafeye uymadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da gençler, sosyal mesafeye uymadı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, 4 saatliğine sokağa çıkma serbestliği tanınan 1520 yaş arası gençlerden bazıları sosyal mesafe kuralına uymadı. Sokaklarda devriye görevi yapan polis ekipleri, gençleri kuralları dikkate almaları konusunda uyardı.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 1520 yaş arası gençler, bugün saat 11.00'den itibaren evlerinden çıktı. Arkadaşlarıyla buluşup, sokak sokak gezen ve açık havanın tasını çıkaran gençlerden bazıları ise sosyal mesafe kuralını dikkate almadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri sosyal mesafeye uymaları...

Burdur'da gençler, sosyal mesafeye uymadı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, 4 saatliğine sokağa çıkma serbestliği tanınan 1520 yaş arası gençlerden bazıları sosyal mesafe kuralına uymadı. Sokaklarda devriye görevi yapan polis ekipleri, gençleri kuralları dikkate almaları konusunda uyardı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 1520 yaş arası gençler, bugün saat 11.00'den itibaren evlerinden çıktı. Arkadaşlarıyla buluşup, sokak sokak gezen ve açık havanın tasını çıkaran gençlerden bazıları ise sosyal mesafe kuralını dikkate almadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Buna rağmen bazı gençlerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Ekipler sokağa çıkma izninin sona erdiği saat 15.00'te sokakta olan gençleri evlerine gitmeleri konusunda da uyardı. <br>Polis ekipleri ayrıca Burdur Valiliği'nin ev iş yerleri haricinde de maske takma zorunluluğu getiren kararının ardından, 20 yaş üzerinde olup sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-15 16:46:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ, Burdur'da sulama sezonunun başladığını duyurdu 2020 yılında Burdur'da sulanacak 196 bin 817 dekar araziyle, milli ekonomiye 177 milyon 135 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER DSİ, Burdur'da sulama sezonunun başladığını ...
Başkan Ercengiz’den berberlere destek
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz’den berberlere destek
Burdur´da ev ve iş yeri dışında maske takma zorunlu oldu
YEREL HABERLER Burdur´da ev ve iş yeri dışında maske takma zorunlu ...
Vali Şıldak’tan sağlık personeline teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan sağlık personeline teşekkür ziyareti
Burdur'da sokakta maske zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Burdur'da sokakta maske zorunluluğu getirildi
Burdur Valisi Şıldak: "Kurallar uymayanlara etkili ceza uygulanacak"
YEREL HABERLER Burdur Valisi Şıldak: "Kurallar uymayanlara etkili ...
Burdur Valisi, engelli vatandaşları tek tek ziyaret etti Doğum günü sürprizi yapılan engelli genç büyük mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Burdur Valisi, engelli vatandaşları tek tek ziyaret ...
Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle ...
Burdur Valisi Salda Gölünde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Burdur Valisi Salda Gölünde incelemede bulundu
Burdur Valiliği: Belediyenin maske üretiminde mevzuata aykırı husus tespit edilmedi
YEREL HABERLER Burdur Valiliği: Belediyenin maske üretiminde ...
Burdur'da sokaklar ve parklar çocuklara kaldı Sosyal mesafe kurallarına uymayan ailelere idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Burdur'da sokaklar ve parklar çocuklara kaldı Sosyal ...
Burdur'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
YEREL HABERLER Burdur'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
Test sonucu pozitif çıkan berbere maske veren başkanın sonucu negatif çıktı Belediye başkanı ile birlikte İYİ Parti ilçe başkanı ve il genel meclis üyesinin Covid-19 testi de negatif çıktı
YEREL HABERLER Test sonucu pozitif çıkan berbere maske veren ...
8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek
YEREL HABERLER 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek
Koronavirüslü berbere maske veren başkanın testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüslü berbere maske veren başkanın testi ...
Koronavirüslü berbere maske veren başkanın testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüslü berbere maske veren başkanın testi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X