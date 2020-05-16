Benzin hortumu patlayan otomobil alev aldı

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Burdur'da benzin hortumu patlayan araç alev aldı. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Yeni Mahalle’de 15 DP 669 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında kaputunda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak müdahale etti.

Otomobilde maddi hasar oluşurken yangının benzin hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

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