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Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya alınacak"

İHA

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bayram öncesi gelenlerin kayıt altına alınarak 14 gün süreyle ikametlerinde gözlem altında tutulacaklarını ve bu kuralın ihlal edilmesi halinde ise bir yurtta karantinaya alınacaklarını belirtti.

Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya alınacak"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bayram öncesi gelenlerin kayıt altına alınarak 14 gün süreyle ikametlerinde gözlem altında tutulacaklarını ve bu kuralın ihlal edilmesi halinde ise bir yurtta karantinaya alınacaklarını belirtti.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı öncesi Burdur'a seyahat planlayan bütün vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yaptığı paylaşımda Bayram dolayısıyla 4 gün süreyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Vali Şıldak, yasağın başladığı Cumartesi gününden önce Burdur'a gelmeyi planlayanların il girişlerinde tespit edilerek 14 günlük süreyle evlerinde gözlem altına alınacağını belirtti.
35 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Bayram öncesi gelenlerin kayıt altına alınarak 14 gün süreyle Burdur’daki ikametlerinde gözlem altında tutulacaklarını vurgulayan Vali Şıldak, bu kuralın ihlal edilmesi halinde ise bir yurtta karantinaya alınacaklarını belirtti.

"14 gün gözlem"
Vali Şıldak, önemli duyuru başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili süresince ülkemizin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı Cumartesi gününden önce başka illerden Burdur’a gelenler, 6 Mayıs tarihli ve 35 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayanılarak il giriş kontrol noktalarında tespit edilerek kayıt altına alınacak, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde doğal olarak dışarıya çıkamayacakları gibi ayrıca toplam 14 gün süreyle Burdur’daki ikametlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Bu kuralı ihlal etmeleri halinde ise bir yurtta karantinaya alınacaklardır. Burdur iline seyahat planlayan bütün vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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