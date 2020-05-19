Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlaması

DHA

Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlaması

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı karantinada tutuldukları yurtta kutladı.<br>Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da vatandaşlar  balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs salgını sonrası yurda getirilerek Burdur'daki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınan 146 Türk vatandaşı da odalarının penceresinden bayram coşkusuna katıldı.<br>Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesindeki yurtta düzenlenen etkinlik kapsamında Yurt Müdürü Mustafa Özçelik, yurt personeli ve güvenlik kuvvetleri yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyup, saat 19.19'da saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Karantinada bulunan vatandaşlar da odalarının pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak etkinliğe katıldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-19 20:16:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı Burdur Valisi yaşlı ve gençleri evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı Burdur Valisi ...
Burdur'da sosyal mesafeli Çelenk Sunma Töreni
YEREL HABERLER Burdur'da sosyal mesafeli Çelenk Sunma Töreni
Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya alınacak"
YEREL HABERLER Burdur Valisi: "Bayram öncesi gelenler karantinaya ...
Astsubay çavuş, evinde yaralı bulundu
YEREL HABERLER Astsubay çavuş, evinde yaralı bulundu
Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su tasarrufu
YEREL HABERLER Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su ...
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını sırtından bıçakla yaraladı
Burdur'da trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı
Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçakladı
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını ...
Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış ...
Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış ...
Başkan Ercengiz’den engelli Rıza’ya sürpriz Arızalı akülü engelli aracını tamir ettirip eve getirdi Akülü aracıyla sokakta tur atan engelli Rıza büyük mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz’den engelli Rıza’ya sürpriz Arızalı ...
ABD'den gelen 349 Türk vatandaşı Burdur ve Isparta'ya yerleştirildi
YEREL HABERLER ABD'den gelen 349 Türk vatandaşı Burdur ve Isparta'ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X