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Başkan Ercengiz, 240 bin maske üreten gönüllüleri plaketle ödüllendirdi.

İHA

Başkan Ercengiz, 240 bin maske üreten gönüllüleri plaketle ödüllendirdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi bünyesinde kurulan maske dikiş atölyelerinde çalışan ve 240 bin maske üreten gönüllüleri plaketle ödüllendirdi.
Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle hasta sayısının hızla artış göstermesiyle, Başkan Ercengiz kent merkezindeki tedbir çalışmalarının yanı sıra Burdur Belediyesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde oluşturduğu dikiş nakış atölyesinde maske dikimi başlatarak, üretilen maskeleri vatandaşlara dağıttı. Maske dikiminde gönüllü olarak çalışan ekipler ise 3 aylık süre içerisinde vatandaşlara dağıtılacak maskelerin dikimini gerçekleştirdiler.32 kişilik ekip ile çalışan gönüllüler toplam da 240 bin adet maske üreterek, Korona virüs salgını ile mücadelede Burdurlu vatandaşlara en büyük bireysel tedbir desteğini verdi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz plaket takdim töreninde yaptığı konuşmada, “Toplamda 240 bin maske ürettik ve vatandaşımıza teslim ettik. Ellerinize sağlık, neticede bu sizin emeğiniz. Sanki mesaiye geliyor gibi hatta daha büyük bir ciddiyet ile işinizi takip ettiniz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Ben tekrar bu salgınla mücadelede bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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