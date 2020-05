– Burdur’da korona virüse yakalanan 54 vatandaşın, 51’inin tedavi süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi. Şıldak, kentte şu an sadece 1 vakanın olduğunu belirterek, "Hastamız da iyileşme temayülü gösteriyor. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum” dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 4 günlük bayram tatili boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri ve korona virüs salgınında yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısına Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu ve İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar katıldı.

Pandeminin başında itibaren ilgili bütün kurum kuruluşlar ve Burdur vatandaşının gösterdiği özveriyle tüm tedbirleri en iyi şekilde yürüttüklerini ifade eden Şıldak, bundan sonraki normalleşme sürecinin de kontrollü bir şekilde götürülmesi gerektiğini söyledi.



“1 vakamız kaldı”

Burdur’daki Covid19 vakalarına değinen Şıldak, “54 tane vakamız vardı, 51 vatandaşımız tedavi süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu süreçte kronik rahatsızlığı da bulunan 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Şu anda ilimizde sadece Bucak ilçesinde 1 hastamızın tedavisi devam ediyor. İyileşme temayülü gösteriyor. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum. İlimizin uyguladığı tedbirlere baktığımızda, aldığımız her bir tedbirin aslında gereksiz gibi görünse bile ayrı ayrı işe yaradığını, her biri bir zincirin halkaları gibi birbirini destekleyen unsurlar olduğunu gördük. Ve bu sonuçlara da yansıdı. Aslında bizim 9 vakamız yurt dışı kaynaklı. Yani yurt dışından getirilip KYK Yurtlarında kabul ettiğimiz vatandaşlarımızdan kaynaklı vakalarımızdır. 30 vakamız da Çeltikçi ilçemizdeki taziye olayından kaynaklanan yaygın bir hadise oluştu. Maalesef 30 vatandaşımız burada hastalığa yakalanmış oldu. Ancak Çeltikçi ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbir uygulanmamış olsaydı, bu yayılım yükselebilirdi. Bundan daha tehlikelisi başka yerlere de sıçrama olabilirdi. Allah’a şükür bunu yaşamadık” dedi.

Normalleşme sürecinin Burdur’da tedbirlere uyularak, başarıyla yürütüleceğini anlatan Vali Şıldak, maske kullanımı denetimlerini sıkı şekilde sürdüklerini kaydetti.



“Bu bayram, dijital bayramlaşma olsun”

Vatandaşları bayramlaşma konusunda uyaran Şıldak, “Bu bayram uzaktan bayramlaşalım. Bu bayram, dijital bayramlaşma olsun. El öpmeyelim, kucaklaşmayalım ve aynı bina içinde bile ziyarette bulunmayalım” diye konuştu.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük kısıtlama için, Burdur’da gerekli tedbirlerin alındığını ve hazırlıkların yapıldığını dile getiren Şıldak, “İlimizde de tedbirleri içeren kararlarımızı İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak alarak yayınladık, tüm planlamalarımızı, hazırlıklarımızı tamamladık” şeklinde konuştu.

Şıldak, korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymayan yaklaşık 900 vatandaşa idari para cezası uygulandığını söyleyerek, karantina tedbirlerine uymayan 34 kişinin de adli işleme tabi tutulduğunu kaydetti.

