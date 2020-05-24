Bucak'ta bir ev karantinaya alındı

<br>Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesine Ankara'dan ziyarete gelen bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine iki katlı ev karantinaya alındı<br>Ankara'da kargo firmasında çalışan bir kişi, bayram dolayısıyla Bucak'ta yaşayan bir yakınına ziyarete geldi. Ziyaret sırasında rahatsızlanan kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişi, Covid-19 testi pozitif çıkınca kendisi ve temasta bulunduğu yakınlarının ikamet ettiği Çavuşlar Mahallesi'ndeki iki katlı ev karantinaya alındı. Polis ekipleri de evi denetime aldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-24 15:50:02<br>

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