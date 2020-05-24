Bucak'ta Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin evi karantina altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde dün gece rahatsızlanan O. E.'nin (25) Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından bulunduğu ev karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre 2 gün önce il dışından geldiği öğrenilen O.E, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından bugün Covid19 testinin sonucu belli oldu. Pozitif olan test sonucu sonrasında O.E ikamet ettiği Çavuşlar Mahallesi'ndeki ev karantina altına alındı. O.E temas ettiği kişilerin de Covid19 testine tabi tutulduğu ve sonuçların beklendiği öğrenildi. Emniyet ekipleri karantina altına alınan evin önünde kontrol amaçlı olarak nöbet tutmaya başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.