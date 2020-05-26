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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanları, bayramda da ailelerinden uzak

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde kalan 45 sağlık çalışanı, ilk defa ailelerinden uzakta bayram kutlamanın hüznünü yaşadı. Sağlık çalışanları aileleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi. Burdur Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kemal Gülsoy, "Pandemi sürecinde yoğun bakımdaki hastalarımıza hizmet vermek için evlerimize gitmedik. Hem...

Sağlık çalışanları, bayramda da ailelerinden uzak

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirdi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde kalan 45 sağlık çalışanı, ilk defa ailelerinden uzakta bayram kutlamanın hüznünü yaşadı. Sağlık çalışanları aileleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi.<br>Burdur Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kemal Gülsoy, "Pandemi sürecinde yoğun bakımdaki hastalarımıza hizmet vermek için evlerimize gitmedik. Hem ailelerimize bulaştırmama hem de hastalarımıza daha hızlı hizmet sunma açısından süreci burada geçirdik. İlk defa ailemden ayrı bayram geçiriyorum. İnşallah bu sürecin de geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.<br> <br>DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-26 13:30:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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