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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da, kısıtlamayı ihlal eden 294 kişiye ceza

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kentte 4 günde kısıtlamayı ihlal eden 294 kişiye toplam 926 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 23 Mayıs günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye, 926 bin 100 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske takılması, sosyal mesafeye uyulması konularında...

Burdur'da, kısıtlamayı ihlal eden 294 kişiye ceza

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kentte 4 günde kısıtlamayı ihlal eden 294 kişiye toplam 926 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 23 Mayıs günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye, 926 bin 100 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske takılması, sosyal mesafeye uyulması konularında yoğun denetim başlatılacağı ve kuralların ihlali halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi:<br>"Saygıdeğer vatandaşlarımız, 4 gün boyunca evlerinizde kalarak tedbirlere uyduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Lütfen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra da bu anlayış ve duyarlılığımızı sürdürelim. Dışarıda yoğunluk oluşturmayalım. Sosyal mesafeye uyalım. Maske takalım. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için 4 gün boyunca gösterdiğiniz fedakarlığın boşa gitmesine, önlemlerin etkisiz hale gelmesine asla izin vermeyelim. Burdur lütfen dikkatli olalım."DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-27 10:29:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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