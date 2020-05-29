Burdur'da 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, dünden beri haber alınamayan kuzenler Nazlım Karaca (15) ve Soner Akay'ın (17), baraj göletinde cansız bedenleri bulundu.<br>Halıcılar köyünde oturan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca ve kuzeni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar ile Günaylan köylerinin dağlık alanlarında iz arama köpeği ve dronla arama çalışması başlattı. İz arama köpeği, 2 kuzenin kıyafetlerini Haraçlı mevkisindeki Günalan Barajı yakınında buldu. Hava kararınca dün aramakurtarma çalışmalarına ara verildi.<br>Antalya Jandarma Komutanlığı'ndan gelen su altı aramakurtarma ekibi, bugün sabah saatlerinde baraj göletinde arama başlattı. Dalgıçlar, baraj göleti tabanında 2 kuzenin cansız bedenlerini buldu. Savcının incelemesinin ardından Nazlım Karaca ve Soner Akay'ın cesetleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-29 10:32:18<br>

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