Burdur'da 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu (2)

<br>BABALARIN ACI BEKLEYİŞİ<br>Burdur'da girdikleri baraj göletinde boğulan kuzenler Nazlım Karaca ve Soner Akay'a, otopsi yapıldı. Kuzenlerin babalarının morg önündeki bekleyişi ise yürek burktu.<br>Nazlım Karaca'nın babası Dursun Karaca, "Bunlar dayı ve hala oğlu. Telefonlaşıp, yürüyelim diye gidiyorlar. Komşularımız gittiklerini görmüş. Gelmeyince aramaya çıktık. Baraj tarafına gittim geldim ama üst tarafa çıkmamıştım. Çıksam en azından elbiselerini görecekmişim" dedi.<br>Soner Akay'ın babası Hurşit Akay da, "Dün akşama kadar aradık bulamadık. İkisi, arkadaşlarına 'gezeceğiz biraz' demişler. Soyunmuş suya girmişler. Suya girecekleri akıla gelecek birşey değil" diye konuştu.<br>2 kuzenin cenazeleri, otopsinin ardından babalarına teslim edildi. Nazlım Karaca ve Soner Akay'ın cenazeleri, Halıcılar köyünde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-29 15:14:00<br>

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