Burdur'da 11 hane karantinaya alındı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, bir kişide pozitif vakaya rastlanması sonucu farklı adreslerdeki 11 hane, karantinaya alındı.<br>Merkez Emek Mahallesi'nde bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Emek Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki biri müstakil bina, diğerleri daire olmak üzere 11 hane, bu sabah 08.00 itibariyle karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan kişi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-30 12:25:28<br>
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