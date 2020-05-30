Burdur'da 11 hane karantinaya alındı (2)

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<br>33 KİŞİ KARANTİNADA<br>Burdur'da, koronavirüs testi çıkan hastanın 18 yaşındaki B.V. olduğu öğrenildi. B.V.'nin, annebabasıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındığı bildirildi.<br>Filyasyon ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonunda, B.V.'nin temaslı olduğu tespit edilenlerin yaşadığı Emek, Bağlar, Zafer, Burç, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri'nde karantinaya alınan 11 hanede ise 30 kişi bulunduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesit MADAN<br>2020-05-30 14:58:00<br>

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