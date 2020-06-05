Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.<br>Kentte yaklaşık 25 bin dekar arazide ekili haşhaş tarlalarında, Türkiye'deki üretimin yüzde 11'i karşılanıyor. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri ise bölgede görsel şölen oluşturuyor. Mayıs ayının ortalarında açan haşhaş çiçekleri, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaların fotoğraflarını çekenler bu kareleri sosyal medyada paylaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-05 08:42:47<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.