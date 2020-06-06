Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu iki kez çıkarılmasına rağmen çevrede toplanan kalabalıktan korkarak, yeniden içeri girdi. Yavru kedi, çekici ile sanayiye götürülen otomobilin motor muhafazası sökülerek kurtarıldı. Burdur Gazi Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde eşinin çalıştığı bankaya gelen Veli Kesici, aracını park edip, indi. Tekrar aracına döndüğünde motoru çalıştıran Veli Kesici, hareket edeceği sırada içeriden bir kedi sesi geldiğini duydu. Aracın kaputunu açınca yavru kedi sesi...

Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu iki kez çıkarılmasına rağmen çevrede toplanan kalabalıktan korkarak, yeniden içeri girdi. Yavru kedi, çekici ile sanayiye götürülen otomobilin motor muhafazası sökülerek kurtarıldı.<br>Burdur Gazi Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde eşinin çalıştığı bankaya gelen Veli Kesici, aracını park edip, indi. Tekrar aracına döndüğünde motoru çalıştıran Veli Kesici, hareket edeceği sırada içeriden bir kedi sesi geldiğini duydu. Aracın kaputunu açınca yavru kedi sesi geldiğini duyan Kesici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.<br>İhbar üzerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun süren çalışma sonucu yavru kediyi saklandığı motor bölümünden iki defa çıkarmayı başardı. Ancak kedi, etrafta toplanan kalabalıktan korkunca tekrar aracın motor bölümüne girdi. Bunun üzerine otomobil, çekici vasıtasıyla İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Yavru kedi, burada da tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, otomobil, çekici yardımıyla sanayiye gönderildi. Motor muhafazası sökülen aracın alt kısmından çıkarılmaya çalışılan kedi ustalara zor anlar yaşatırken, 1 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-06 12:15:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cuma namazı kuyruğu
YEREL HABERLER Cuma namazı kuyruğu
Türkülere konu olan değirmen restore edilecek
YEREL HABERLER Türkülere konu olan değirmen restore edilecek
Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara
YEREL HABERLER Haşhaş tarlalarında etkileyici manzara

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X