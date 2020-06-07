Sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sahibinin elinden kaçan boğa mahalleyi birbirine kattı. Sahibi ve mahalledekiler boğayı yakalamak için seferber oldu.<br>Merkez Bağlar Mahallesi'nde bir boğa sahibinin elinden kaçarak sokak aralarında koşmaya başladı. Bir apartmanın bahçesine giren boğayı yakalamak için mahalleli seferber oldu. Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlilerince iğne yapılarak sakinleştirilen boğa, daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-07 10:51:36<br>
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