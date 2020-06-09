Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Burdur’un Bucak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Bucak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3,87 gram eroin maddesiyle kullanımı kontrole tabi 2 adet hap ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., O.T., ve A.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ö. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.