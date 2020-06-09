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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da emekli astsubay Şeref C. (65), evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta ailesiyle oturan emekli astsubay Şeref C., bu sabah yakınları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Şeref C.'nin yanında kendisine ait tabanca buldu. Emekli astsubayın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şeref C.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik...

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da emekli astsubay Şeref C. (65), evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.<br>Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta ailesiyle oturan emekli astsubay Şeref C., bu sabah yakınları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Şeref C.'nin yanında kendisine ait tabanca buldu. Emekli astsubayın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şeref C.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-09 12:40:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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