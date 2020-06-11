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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, pandemi sürecinin ardından 35 mahalle muhtarları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Burdur Belediyesi İstasyon Park Restoran'da düzenlenen toplantı ile muhtarlarla bir araya gelen başkan Ercengiz, pandemi sürecini ve sonrasını değerlendirerek, yapılması planlanan projeler ve hizmetleri hakkında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, pandemi sürecinin ardından 35 mahalle muhtarları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Burdur Belediyesi İstasyon Park Restoran’da düzenlenen toplantı ile muhtarlarla bir araya gelen başkan Ercengiz, pandemi sürecini ve sonrasını değerlendirerek, yapılması planlanan projeler ve hizmetleri hakkında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.
Başkan Ercengiz, pandemi süreci boyunca Türkiye genelinde en az vaka sayısına sahip olan Burdur'da verilen mücadelelerin başarısından çok, insan yaşamına gösterilen gayret olduğuna dikkat çekerek, “179 ülkede salgının devam ettiği ve yüzyılda bir insanoğlunun karşılaşacağı zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Belli bir ölçüde gerilemiş olabilir fakat henüz salgın bitmiş değil. Üzerimizdeki sorumluluklarımız, yöneticiler olarak hala devam etmekte. Bu 3 aylık pandemi süreci içerisinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. İlimiz Türkiye’de en az vaka ile bu zorlu süreci en iyi şekilde yöneten illerden bir tanesi. Burdur halkı uyarıları ciddiye alarak, gerçekten bir başkasının yaşam hakkına saygı göstermek adına en büyük katkıyı verdi. Bizler de Burdur Belediyesi olarak paydaşlarımız ile birlikte uyum içerisinde çalışarak, gerçekten Burdur’umuzu iyi koruduk. Bu Başarıdan ziyade insan yaşamı için göstermiş olduğumuz gayret olarak değerlendiriyorum" dedi.
Ercengiz, salgının henüz bitmediğini, Uyarılara ve tedbirlere aynı titizlik ile devam edilmesine dikkat çekerek, "Bununla birlikte vatandaşımızın bizlerden beklediği diğer hizmetlerimizi de, havaların ısınması ve esnek çalışma saatlerinden, düzenli çalışma saatlerine geçmemizle birlikte görevlerimizi ve sorumluluklarımızı, personelimiz ile birlikte hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Siz mahalle muhtarlarımız ile birlikte pandemi sürecinde olduğu gibi asli görev ve sorumluluklarımızı vatandaşıma en kısa sürede hizmet verebilmek adına yine birlikte canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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