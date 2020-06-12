Köpeği tüfekle vurdular

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan köpek, başından yaralandı. Polis, köpeğin vurulmasıyla ilgili çalışma başlattı. <br>Menderes Mahallesi 3'üncü Kümeevler'de oturan Ceyda Demirel'e ait köpek, dün akşam saatlerinde evin etrafında dolaşırken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vuruldu. Başına saçmalar isabet eden köpek, can havliyle sahibine koştu. İnleme sesini duyan Demirel kapıya çıktığında, köpeğini kanlar içinde gördü. Önce köpeğin yarasını temizleyen Demirel, ardından veterineri arayarak yardım istedi. Demirel'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, köpeği vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.<br>Küçüklüğünden beri köpeğin kendilerinde olduğunu anlatan Ceyda Demirel, "Kapıyı açtığımda yaralı bir şekilde yerde kanlar içinde yatıyordu. Yani bu hayvana yapılıyorsa insana da yapılır aynı şey. Bunu yapan insan değildir. Polise başvurduk çünkü bir değil, iki değil yeter artık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-12 09:28:42<br>

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