MAKÜ'de 350 dekar alanda adaçayı hasadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAKÜ'de 350 dekar alanda adaçayı hasadı

DHA

MAKÜ'de 350 dekar alanda adaçayı hasadı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'ndeki 350 dekar alana geçen yıl dikilen 200 bin kök adaçayının hasadına başlandı.<br>MAKÜ ve Lisinia Doğa Proje arasında imzalanan protokolle geçen yıl dikilen 200 bin kök adaçayının hasadına başlandı. Üniversitenin İstiklal Yerleşkesi'ndeki 350 dekar alanda dikimi yapılan adaçayının hasadına MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar ile Lisinia Doğa Proje sorumlusu Öztürk Sarıca katıldı. Rektör Korkmaz, Lisinia Doğa Proje ile bölgenin ekonomik yapısına katkı sağlamak, deneme üretimleri gerçekleştirmek ve bölgeye bir model olmak için su kıtlığında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve daha az su tüketen ekonomilerin geliştirilmesi için bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak, "Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon lavanta, 1,7 milyon adaçayı ve 1 milyon kekik fidanı olmak üzere toplam 650 dekarlık bir proje bu" dedi.<br>'ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİNİN MODEL PROJESİ'<br>Projenin birinci etabının sonuçlarını aldıklarını aktaran Rektör Korkmaz, şunları söyledi: <br>"Şu anda adaçayı hasadımız var. Biraz da erken bir hasat. Bölgeyi, iklimi çok sevdi. Hiç su kullanmadan yetişti. Çok ciddi katma değerler ortaya koyabilecek. Burada yetiştirilen ürünlerin distilasyon ile yağları çıkarılacak ve elde edilen yağı, üniversitemizde yüklenici firma ile ortak bir işleme merkezi kurarak sanayiye dönüştüreceğiz. Tam bir üniversite-sektör işbirliğinin model projesi. Aynı zamanda kampüsümüz içerisindeki bu alanlarımız aylarca rengarenk mor bir dokuyla karşı karşıya gelecek. Hem çevresel güzellik, hem ekonomik gelişim hem de bölgenin gelişiminde kurak, çorak alanlar, su ihtiyacını gerektirmeyen üretim tarzları, suyun olmadığı alanlar gibi çok fazla etkisi olan bir çalışma. Bugün bu projenin ilk ürünlerini alıyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz."<br>Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca ise, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde geçen yıl diktiğimiz 200 bine yakın fidenin hasadını gerçekleştiriyoruz. Bunlar 'Salvia frutucoza' dediğimiz Anadolu adaçayı ve 'Salvia offisinalis' dediğimiz tıbbi adaçayının melezleri. Soğuk ve sıcağa son derece dayanıklı bir tür. Erken hasat yapıldığında ikinci hasadını da sonbahar döneminde alabiliyoruz" diye konuştu.<br>3 hafta önce adaçayının çiçek açmaya başladığını kaydeden Sarıca, "1-1,5 ay çiçeklenme dönemi var. Dolu yağışından dolayı hasadı biraz erkene aldık. Yağlanmaya başladılar. Biçildikten sonra burada iki gün solduruluyor. Daha sonra kazanlara basılarak distilasyonla 100 santigrat derecede yağı çıkarılıyor. Adaçayının uçucu yağı tüm dünyada antimikrobiyal olarak yoğun şekilde kullanılıyor. Diğer taraftan adaçayı kurutulmuş olarak da içilerek, mikrop ve virüslerin öldürülmesinde kullanılıyor" dedi. MAKÜ'de mor manzaranın önümüzdeki yıl mayıs ayından itibaren görülebileceğini kaydeden Sarıca, "Aynı zamanda adaçayının bal açısından da çok büyük önemi var. Arılar hem bundan polen yapabiliyor hem de özütlerini alabiliyor. Çok ciddi şekilde bal yapımı sağlanmış oluyor" diye konuştu.<br>BURDUR GÖLÜ'NÜN SUSUZLUĞUNA ÇARE<br>Adaçayı üretiminde dünya geneline bakıldığında ABD ve Rusya'nın ciddi anlamda üretim yaptığını söyleyen Sarıca, şöyle dedi:<br>"Oysa ki; Anadolu adaçayının gerçek yayılımı Türkiye'de. Türkiye'de çok farklı adaçayı türleri var. Bunlar geliştirildiğinde Türkiye dünya piyasalarına hakim olacaktır. Türkiye'de adaçayı daha çok doğadan toplanarak yapılıyor. Biz bunun kültürünü aldık burada. Bizim için en önemlisi susuz yetişmesi. Burada hiç su tüketmeden sadece yağmur suları ile adaçayı üretimi yapabiliyoruz. Anadolu'nun her yerinde susuz yetişiyor. Dolayısıyla susuz yetişen bir bitkinin ülke ekonomisine, özellikle Göller Yöresi'nin ekonomisine kazandırılması bu açıdan çok önemli. Çünkü Burdur Gölümüzün susuzluğuna lavanta ile birlikte çare olur diye düşünüyorum."<br>Rektör Korkmaz ve Sarıca, daha sonra işçilerle birlikte sembolik olarak adaçayı hasadı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-12 15:26:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’da semt pazarında sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Burdur’da semt pazarında sosyal mesafeli cuma namazı
Köpeği tüfekle vurdular
YEREL HABERLER Köpeği tüfekle vurdular
Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu
YEREL HABERLER Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım ...
Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı ...
Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi
Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti
Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu açılacak
YEREL HABERLER İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X