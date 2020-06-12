Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma

DHA

Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)BURDUR Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği ve bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi´nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, görev yaptıkları servislerde kullanılması için yaklaşık 15 servise birer adet olmak üzere kahve makinesi hediye etti. Sonrasında ise Burdur Belediyesi'nin...

Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma

<br>Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)BURDUR Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği ve bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.<br>Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi´nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, görev yaptıkları servislerde kullanılması için yaklaşık 15 servise birer adet olmak üzere kahve makinesi hediye etti. Sonrasında ise Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında, ziyaret ve kahve makinesinin hediye edildiği anlara ilişkin Başkan Ercengiz ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları paylaşıldı. Bir süre sonra Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar kaldırıldı.<br>BAŞHEKİMLİKTEN SORUŞTURMA<br>Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliği ise 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşen ziyaretle ilgili, aralarında hemşire ve ebelerin de olduğu yaklaşık 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Sağlık çalışanlarına Başhekim Nedim Ongun imzalı gönderilen yazıda, 11 Haziran 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan ve hastane içerisinde çekildiği anlaşılan fotoğraflarda, görev sırasında hediye kabul edildiği izlenimi veren görüntüler olduğu kaydedildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemisi çalışma rehberleri ve hastane enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında uyulması gereken maske takılması, fiziki mesafenin korunması gibi kurallara uyulmadığının tespit edildiği belirtilerek, yazılı olarak 7 gün içinde başhekimliğe bilgi verilmesi istendi.<br>'RİSKİ KENDİ ÜZERİMİZE ALARAK GİRDİK'<br>Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 6 yıldır belediye başkanı olduğunu ve rutin olarak kamu kurumlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyaretlerimiz esnasında ağzımızdan maskemizi, elimizden eldivenimizi hiç çıkartmadık. Sosyal mesafeyle ilgili mümkün mertebe elimizden geldiği kadar özen gösterdik. Sonuçta hastane bu, viral salgın açısından en riskli olabilecek yer. Bu riski kendi üzerimize alarak girdik. 25 yıllık eczacı olarak neredeyse bu salgının ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim, farkındayım ve kimseyi sıkıntıya sokacak bir farklı anlayışla girmedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mehmet ÇINAR<br>2020-06-12 18:22:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MAKÜ'de 350 dekar alanda adaçayı hasadı
YEREL HABERLER MAKÜ'de 350 dekar alanda adaçayı hasadı
Burdur’da semt pazarında sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Burdur’da semt pazarında sosyal mesafeli cuma namazı
Köpeği tüfekle vurdular
YEREL HABERLER Köpeği tüfekle vurdular
Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu
YEREL HABERLER Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım ...
Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı, silahlı ...
Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz, muhtarlarla bir araya geldi
Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti
Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düşen bölgedeki 13 koyun telef oldu
İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu açılacak
YEREL HABERLER İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X