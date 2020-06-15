Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı, 'Bu eve nasıl gireyim' diye ağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı, 'Bu eve nasıl gireyim' diye ağladı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da yaşayan Orhan Gürsu (50), birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah evin bahçesinde ölü bulundu. Anne Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını izlerken, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşı döktü. Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay...

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı, 'Bu eve nasıl gireyim' diye ağladı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da yaşayan Orhan Gürsu (50), birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah evin bahçesinde ölü bulundu. Anne Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını izlerken, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşı döktü.<br>Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Gürsu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürsu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.<br>Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı. Eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Orhan Gürsu'nun çocukları da acı haberi alıp, eve geldi. Orhan Gürsu'nun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-15 11:17:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine devam ediyor
Burdur'da korkutan çatı yangını Günısı tamiratı sırasında çıkan yangın çatıyı küle çevirdi Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi
YEREL HABERLER Burdur'da korkutan çatı yangını Günısı tamiratı ...
`Koronavirüslü yolcu´ ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacak
YEREL HABERLER `Koronavirüslü yolcu´ ihbarı yapılan otobüs ...
Burdur'da korkutan çatı yangını Günısı tamiratı sırasında çıkan yangın çatıyı küle çevirdi Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi
YEREL HABERLER Burdur'da korkutan çatı yangını Günısı tamiratı ...
5 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER 5 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttu
Babasının asma bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Babasının asma bahçesinde ölü bulundu
'Flamingoları vurmayın' çağrısı
YEREL HABERLER 'Flamingoları vurmayın' çağrısı
Salda Gölü'ne ziyaretçi akını 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan Salda Gölü, hafta sonu misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Salda Gölü'ne ziyaretçi akını 1 Haziran'da yeniden ...
Kamyonla motosiklet çarpıştı: Anne öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonla motosiklet çarpıştı: Anne öldü, oğlu ...
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur Valisi veda ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Burdur Valisi veda ziyaretlerine başladı
Bu yağın litresi 40 bin lira
YEREL HABERLER Bu yağın litresi 40 bin lira

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X