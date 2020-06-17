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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur´da 3.8 büyüklüğünde deprem

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.18´deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN 2020-06-16...

Burdur´da 3.8 büyüklüğünde deprem

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.18´deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-16 23:04:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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