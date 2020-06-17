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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hasan Şıldak, Burdur’a veda etti

İHA

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden, Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, Burdur'a veda etti.

Vali Hasan Şıldak, Burdur’a veda etti

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Burdur Valiliği görevinden, Balıkesir Valiliği’ne atanan Vali Hasan Şıldak, Burdur’a veda etti.
Düzenlenen uğurlama törenine eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte katılan Vali Şıldak, Protokol, Kurum Müdürleri, Valilik Personeli, Oda ve STK Temsilcileri, Muhtarlar, Şehit, Gazi, Engelli Aileleri, Vatandaşlar ve Basın Mensupları ile vedalaşarak, tören mangasını selamladıktan sonra alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Uğurlama öncesi Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi.
Vali Hasan Şıldak duanın ardından yaptığı konuşmada; “2018 Mayıs Ramazan ayında başladığımız Burdur Valiliği görevinden, 2020 Haziran ayında atandığımız Balıkesir Valiliği yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz. Buraya kadar gelip bizlere uğurlama nezaketini gösteren bütün hazuruna çok teşekkür ediyorum. Allah ısmarladık diyoruz. Buradaki görev süremiz içerisinde devletimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olduk. Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru ilerlediği bir dönemde bu hedefleri Burdur’da en uygun, en iyi şekilde hayata geçirmeye, uygulamaya gayret gösterdik. Bu itibarla buradaki görevimizi vicdan huzuru ve içimizin rahatlığıyla, anlımız açık, başımız dik bir şekilde yeni meslektaşımıza devrediyoruz. Yeni atanan Sayın Valimize de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Burdur’daki görevi süresince üstün başarılar diliyorum." dedi.
Burdur'da görev yaptığı 2 yıllık süre zarfında Burdur’un gelişimi için çalıştıklarını, kapsamlı olarak her açıdan Burdur’u daha üst seviyelere çıkarmak için büyük çaba içerisinde olduklarını söyleyen Vali Şıldak, kimseyi dışlamadan, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Vali Şıldak şöyle devam etti: " Kesinlikle hiçbir zaman ben demedik. Biz dedik. Bir takım çalışması ortaya koyduk. En önemlisi de sizden bir olarak bunları yapmaya gayret gösterdik. İtina ettiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli husus buydu. ‘Sizden biri olmak’. Bunu ne ölçüde başarabildiysek, bizim için o başarıdır. Mutluluk kaynağıdır. Burada bulunan bütün kamu personelimize, meslek odalarımıza, ilimizin değerli protokol mensuplarına, kolluk birimlerimize, muhtarlarımıza, il genel meclisi üyelerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza, tüm Burdur’a, Burdur’u temsil eden tüm aktörlere Allah ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal edin diyoruz. Burdur’un bizim gönlümüzdeki yeri daimidir, kalıcıdır. Burdur’da ne yaptıysak gönülden yaptık. Gönülden Allah ısmarladık. Hakkınızı helal edin”
Vali Hasan Şıldak konuşmasını tamamlamasının ardından uğurlamaya gelen herkesle tek tek vedalaşarak, alkışlar eşliğinde Valilikten uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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