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Burdur'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Yücel (53) yönetimindeki 07 AKK 803 plakalı hafriyat kamyonu ile Oktay Serttaş'ın kullandığı 15 SE 701 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Oktay Serttaş ve yanındaki Karamanlı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Kemal Yırtıcı (48) yaralandı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serttaş, Burdur Afet ve Acil Durum...

Burdur'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Yücel (53) yönetimindeki 07 AKK 803 plakalı hafriyat kamyonu ile Oktay Serttaş'ın kullandığı 15 SE 701 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Oktay Serttaş ve yanındaki Karamanlı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Kemal Yırtıcı (48) yaralandı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serttaş, Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karamanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 2 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-19 23:33:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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