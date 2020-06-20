Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği Bucak'a getirerek satacağı duyumunu aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.<br>Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-20 14:47:39<br>
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