Şehidin anne ve babasından duygulandıran ziyaret

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yaşayan Ayhan (77) ve Yaşar Yetkin (70) çifti, Babalar Günü'nde, 1993 yılında şehit olan çocukları Süleyman Yetkin'in mezarını ziyaret etti.<br>Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Sosyal Destek Personeli sosyolog Hüseyin Özer, Bingöl'de 1993 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu Jandarma Komando Er Süleyman Yetkin'in anne ve babasını Armağan İlci Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Burada müdürlük personeli baba Ayhan Yetkin ve anne Yaşar Yetkin'in talebi üzerine çifti, Burdur merkez Suludere köyündeki oğlunun mezarına götürdü.<br>Baba Ayhan Yetkin, "Oğlum 1993 yılında Bingöl'de şehit oldu. Bayramlarda, Babalar Günü'nde oğlumun mezarına gelerek dua ediyoruz. O bize gelemiyor biz ona geliyoruz" dedi. Anne Yaşar Yetkin, "O babasına gelemiyor. Biz gelip onu ziyaret ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyorlar, getirdiler oğlumuzun mezarında dua ettik" diye konuştu.<br>Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli sosyolog Hüseyin Özer de, "Bakanlık olarak Babalar Günü'nde şehit babalarını yalnız bırakmamak adına ziyaret ediyoruz. Ayhan amcamın bizden 'Evladım bana gelemiyor, biz ona gidelim' diye bir talebi oldu. Talebini yerine getirdik" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-21 14:51:13<br>

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