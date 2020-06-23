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Hollanda'ya lavanta ihracatı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek. Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık" dedi. Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı´nda, Burdur Gölü...

Hollanda'ya lavanta ihracatı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda Burdur Gölü kenarındaki tarlalarda lavantalar açtı. Mor çiçekleriyle hayran bırakan Lisinia'nın lavantaları bu yıl ilk defa Hollanda'ya ihraç edilecek. Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık" dedi.<br>Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı´nda, Burdur Gölü manzaralı tarlalarda dikili bulunan lavantalar çiçek açtı. Mor renkleriyle görenleri hayran bırakan lavantaların ilk ziyaretçileri ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan oldu. Heyet, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan lavantalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.<br>Milletvekili Bayram Özçelik, "Biz insanlarımızı Burdur Gölü kenarındaki gölle bütünleşmiş olan lavanta bahçelerine bekliyoruz. Buraya gelenler aynı zamanda Burdur Gölü, lavanta bahçeleri, Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Salda Gölü'nü görebilir" dedi.<br>Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca da, "9 yıl önce Burdur Gölü'nün susuzluğuna çare olmak için dikimini yaptığımız lavantalarımız açmış durumda. Bundan bir hafta önce de erkenci lavantalar açtı. Artık sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm Türkiye'yi lavanta bahçelerine davet ediyoruz. Hem lavantanın görsel güzelliğiyle hem de insanın moralini düzeltecek kokusuyla, herkesi lavanta tarlalarını görmeye bekliyoruz. Lisinia proje alanında, Akçaköy Lavanta Deresi'nde lavantalar açmış durumda" diye konuştu.<br>HOLLANDA'YA 30 BİN DEMET LAVANTA SATILDI<br>Öztürk Sarıca, bu yıl ilk defa yurt dışına demet lavanta satışı gerçekleşeceğini de belirterek, şöyle konuştu:<br>"Özellikle bu yıl lavantalar görselliğini tamamladıktan sonra Hollanda yolcusu olacak. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde demet yapılarak büyük kısmı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gidecek. Bu bizim için çok büyük bir olay. Biliyoruz ki Hollanda çiçekçiliğiyle ön planda olan bir ülke. Biz Lisinia'nın lavantalarını Hollanda ve tüm Avrupa'yla buluşturmuş olacağız. Bu yıl için 30 bin demet lavanta göndereceğiz. Önümüzdeki yıllar için 100 bin demet sözü aldık."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-23 08:14:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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