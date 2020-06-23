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Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da esnaf Deniz Işlak (26), boş zamanlarında eğitimini almadığı halde yaptığı heykellerle ilgi çekiyor. En son 'İzzet emmi' adını verdiği kilden bir heykel yapan Deniz Işlak, "Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Çalışmalarımı ilerletip, daha iyi işlere imza atacağımı düşünüyorum" dedi. Antikacı dükkanı olan ve aynı zamanda şehiriçi ve şehirlerarası nakliyecilik yapan Deniz Işlak, 4 yıl önce yağan kardan kadın heykeli yaptı. Bu andan sonra kendisindeki yeteneği keşfeden Deniz Işlak, daha sonraki yıllarda da kar yağışının olduğu dönemlerde kardan çeşitli...

Burdurlu esnafın eğitimini almadan yaptığı heykeller ilgi görüyor

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da esnaf Deniz Işlak (26), boş zamanlarında eğitimini almadığı halde yaptığı heykellerle ilgi çekiyor. En son 'İzzet emmi' adını verdiği kilden bir heykel yapan Deniz Işlak, "Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Çalışmalarımı ilerletip, daha iyi işlere imza atacağımı düşünüyorum" dedi.<br>Antikacı dükkanı olan ve aynı zamanda şehiriçi ve şehirlerarası nakliyecilik yapan Deniz Işlak, 4 yıl önce yağan kardan kadın heykeli yaptı. Bu andan sonra kendisindeki yeteneği keşfeden Deniz Işlak, daha sonraki yıllarda da kar yağışının olduğu dönemlerde kardan çeşitli heykeller yaptı. Bu yılki Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında da memleketi olan Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünün kırmızı kil toprağından sandalyeye oturmuş erkek heykeli yaptı. Deniz Işlak'ın 'İzzet emmi' adını verdiği heykel görenlerin ilgisini çekti.<br>Deniz Işlak, "Nakliyecilikle uğraşıyorum, aynı zamanda antika, müzik ve heykele merakım var. Heykel yapma çalışmalarıma ilk 2016 yılında kış mevsiminde kardan kadın heykeli yaparak başladım. İlerleyen yıllarda da kış mevsiminde başka modellerden kardan heykel yaparak devam ettim. Geçen Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kil toprağından bu çalışmayı yaptım" dedi.<br>'BU İŞİN HERHANGİ BİR EĞİTİMİNİ ALMADIM'<br>Çalışmaya Burdur tabiriyle 'İzzet emmi' adını verdiğini söyleyen Işlak, "Bu işin herhangi bir eğitimini almadım. Tamamen kendi zihnimden tasarladım ve el becerimle uygulayarak, yaptım. Heykel çalışmamı da antika dükkanımın da bulunduğu Yukarı Pazar'a hediye edeceğim. Orada sergileyerek haklımızın görmesini sağlayacağım" diye konuştu.<br>'DAHA İYİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'<br>Tamamen amatörce yaptığı çalışmaları daha da geliştirmeyi istediğini anlatan Deniz Işlak, şunları söyledi:<br>"Bu çalışmalarımı ilerletip daha iyi çalışmalara imza atacağımı düşünüyorum. Heykelde kullandığım toprak memleketim olan Ağlasun'a bağlı Mamak köyümüzün kırmızı toprağıdır. Ben de kendi ata toprağımız olduğu için bu toprak ile yapmayı uygun gördüm."<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-23 09:42:34<br>

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