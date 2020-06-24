Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.<br>Kentte son 6 günde Covid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Pozitif vakalardan 1'inin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.<br>Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-24 17:30:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.