Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.<br>Kentte son 6 günde Covid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Pozitif vakalardan 1'inin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.<br>Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-24 17:30:45<br>
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