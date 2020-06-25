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Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

DHA

Mesut MADANHalim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde 4 şüpheli, fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken mahalleli tarafından fark edildi. Kasayı bırakarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, Burdur'da nefes kesen operasyonla polis tarafından durduruldu. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1'i ormanlık alana girerek kayıplara karıştı. Bucak Sanayi Mahallesi Hökez Caddesi üzerindeki A.İ.G.'ye ait ekmek fabrikasına dün saat 21.00 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheliler, içerideki çelik para kasasını sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Durumu gören...

Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

<br>Mesut MADANHalim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde 4 şüpheli, fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken mahalleli tarafından fark edildi. Kasayı bırakarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, Burdur'da nefes kesen operasyonla polis tarafından durduruldu. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1'i ormanlık alana girerek kayıplara karıştı.<br>Bucak Sanayi Mahallesi Hökez Caddesi üzerindeki A.İ.G.'ye ait ekmek fabrikasına dün saat 21.00 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheliler, içerideki çelik para kasasını sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Durumu gören mahalle sakinleri hemen polise ihbarda bulunurken, şüphelilere de müdahale etti. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheliler kasayı bırakıp, beyaz renkli bir otomobile binerek hızla Burdur istikametine kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.<br>KAÇARKEN PLAKA DEĞİŞTİRMİŞLER<br>Takibe alınan beyaz otomobil, Yunus polis ekipleri tarafından Kurna kavşağı yakınlarında görüldü. Şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğu ve yolda gerçeğiyle değiştirildiğini anlaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil Antalya kavşağında tedbir alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Polisin gözaltına almaya çalıştığı şüphelilerden biri otomobilden inerek hızla ormanlık alana girdi ve izini kaybettirdi. Polislerin havaya ateş açarak durdurmak istediği şüpheli gözden kayboldu. Otomobilde bulunan İ.S., M.A. ve Ö.Y. ise gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler daha sonra Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>Sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfrederek saldırmaya çalıştı. Şüpheli polisler tarafından engellendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADANHalim AKCA<br>2020-06-25 09:29:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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