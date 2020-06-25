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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haşhaşta 'mildiyö' zararı

DHA

Haşhaşta 'mildiyö' zararı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da etkili olan aşırı yağış, haşhaş ekili alanların yüzde 20'ye yakın bölümünde bitki hastalığı olan 'mildiyö' zararına yol açtı.<br>Türkiye'de haşhaş üretiminin yüzde 11'lik kısmının karşılandığı Burdur'da, bu yıl yağışın fazla olması, haşhaş ekili alanlarda hastalığa neden oldu. 18 bin dekar alanda ekili haşhaşlarda yoğun olarak mildiyö hastalığı görülmeye başlandı. Burdur'da 30 yıldır ziraat mühendisi olarak bölge çiftçisine teknik danışmanlık yapan İbrahim Demir, haşhaş tarlalarında yüzde 20'ye yaklaşan verim kaybı olduğunu söyledi. Haşhaş üretiminin Burdur çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından olduğunu söyleyen Demir, "Haşhaş üretimi zahmetli olmasına rağmen çiftçiye iyi gelir bırakıyor. Bu yıl yağışlardan dolayı su duran bölgelerde mildiyö zararı var. Bundan dolayı yüzde 20'lerde verim kaybı yaşanıyor. Burdur bu yıl iyi yağış aldı. Genelde Burdur ilinde haşhaşın en önemli hastalıklarından birisi mildiyö" dedi.<br>MİLDİYÖ HASTALIĞI NEDİR?<br>Bitki hastalığı olan mildiyö, yaprakların alt kısmında gri mantar yapısının oluşmasıdır. Hastalığa oluşmuş yapraklar, aşağı doğru kıvrılır, kalınlaşır ve ön yüzünde renk değişimi olur. Hastalıklı yaprakların gelişmesi durur.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-25 10:16:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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