Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Burdur'un Bucak ilçesinde fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken mahalleli tarafından fark edildikten sonra kaçan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler Özgür Yıldırım (35), Mehmet Ağıl (40) ve İbrahim Soysal (41) savcılıkça sorgulandı. Ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.<br>FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR<br>Burdur ve Bucak emniyet müdürlüğü ekipleri, operasyon sırasında ormanlık alana girerek kayıplara karışan ve kimliği tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADANHalim AKCA<br>2020-06-25 21:18:22<br>
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