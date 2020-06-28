Şalvarlı, yazmalı pompacı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan Sema Batı (39), altındaki şalvar ve başındaki yazmasıyla müşterilerin ilgisini çekiyor.<br>BurdurFethiye yolunda, Akyaka köyü yakınlarındaki istasyonda akaryakıt satış elemanı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Sema Batı, mesai saatlerinde altında şalvarı, başında yazması ile çalışıyor. Akyaka köyünde oturan Batı, 3 yıl önce market elemanı olarak çalışmaya başladığı akaryakıt istasyonunda son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak görev yapıyor. <br>İşini severek yaptığını anlatan Sema Batı, "3 yıl önce eşimin de onayını alarak bu istasyonda market elemanı olarak çalışmaya başladım. Son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak çalışıyorum" diye konuştu.<br>Çalıştığı iş yerinin Fethiye yolunda olması dolayısıyla çok sayıda yabancı müşterileri olduğunu söyleyen Batı, "İş yerinde ayağımda şalvar, başımda yazma ile çalışıyorum. Görenlere ilginç geliyor. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-28 08:15:16<br>
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