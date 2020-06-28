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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sınava geciken kız öğrenci, polisler tarafından evinden alınarak sınav yerine yetiştirildi.  Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde oturan ve Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek bir kız öğrenci sınava yetişemeyeceğini anlayınca 112 Acil'i arayıp, polisten yardım istedi. Bunun üzerne kız öğrenciyi evinde alan ekipler, sınava gireceği Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürdü. Bazı öğrenciler de son anda koşarak sınava yetişti. YKS'ye yaklaşık 6...

Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sınava geciken kız öğrenci, polisler tarafından evinden alınarak sınav yerine yetiştirildi. <br>Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde oturan ve Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek bir kız öğrenci sınava yetişemeyeceğini anlayınca 112 Acil'i arayıp, polisten yardım istedi. Bunun üzerne kız öğrenciyi evinde alan ekipler, sınava gireceği Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürdü. Bazı öğrenciler de son anda koşarak sınava yetişti.<br>YKS'ye yaklaşık 6 bin öğrencinin girdiği kentte sınav merkezlerinde yüksek güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı.<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-28 12:57:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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