Burdur Valisi Arslantaş Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova İlçesini ziyaret edip yatırımlar hakkında bilgi aldıktan sonra Salda Gölü çevresinde yerinde incelemede bulundu.

Vali Arslantaş, İlçede ve bağlı köylerde devam eden ve planlanan kamu yatırımları başta olmak üzere, KÖYDES kapsamında ve İl Özel İdaresi tarafından İlçede yürütülen çalışmalar ile ilçenin genel ekonomik yapısı, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, turizm, genel asayiş durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra, Salda Gölü çevresinde yerinde incelemede bulundu.

Vali Arslantaş, Türkiye'nin en temiz aynı zamanda en berrak göllerinden biri olan, eşsiz turkuazın tonlarıyla, beyaz kumlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Salda Gölü hakkında bilgi aldı.Kaymakam Karaca ve ilgili kurum müdürlerinden sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Arslantaş, Halk plajı, tabiat parkı, beyaz adalar başta olmak üzere Salda Gölü çevresini gezerek, yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Kaymakamlık ziyareti ile başladığı İlçe programında Vali Arslantaş'a Milletvekililleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur eşlik ederken, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, DKMP Bölge Müdür V. Osman Yöntem, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alaçatlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ziyaret süresince hazır bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.