Üç çocuk annesi ölü bulundu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da üç çocuk annesi Ümmü M. (35) evindeki odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.<br>Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ümmü M.´nin odasından saat 17.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan kızı odaya girdiğinde, annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Genç kız önce babasını daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp yardım istedi.<br>Gelen sağlık ekipleri Ümmü M.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümmü M.´nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ümmü M.´nin intihar ettiği değerlendiriliyor.<br>Olayı duyarak gelen Ümmü M.´nin annesi, "Nereye gideyim ben? Çocuğumu verin bana" diye ağladı. Fenalaşan anne evin önünde bulunan ambulansta tedavi edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-06-29 20:26:01<br>
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