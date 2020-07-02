Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıya 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıya 1 tutuklama

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşine yönelik evlerindeyken düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, Köksal Akın (44) tutuklandı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde 20 Nisan günü uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmalarıyla ilgili soruşturma yürüten Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran günü Burdur ve Denizli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca,...

Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıya 1 tutuklama

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşine yönelik evlerindeyken düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, Köksal Akın (44) tutuklandı.<br>Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde 20 Nisan günü uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmalarıyla ilgili soruşturma yürüten Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran günü Burdur ve Denizli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 9 flash bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi. <br>Burdur Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal Akın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-02 16:32:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Burdur belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 ...
Burdur'da makilik yangını
YEREL HABERLER Burdur'da makilik yangını
Yarışlı Gölü´nde flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yarışlı Gölü´nde flamingoların görsel şöleni havadan ...
Sosyal mesafeli ilk meclis toplantısı Başkan Erceniz: "Burdur merkezde vaka görülmedi"
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli ilk meclis toplantısı Başkan Erceniz: ...
Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu
YEREL HABERLER Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, ...
Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Şüpheliyi kovalarken ağır yaralanan polis memuru, bugün hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit ...
Burdur'da, asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Burdur'da, asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu
Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır
YEREL HABERLER Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Burdur Valiliği'nden açıklama 
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Burdur Valiliği'nden ...
Burdur Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama "Hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır"
YEREL HABERLER Burdur Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ...
Mahallelinin mazotundan, av tüfeğine kadar çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mahallelinin mazotundan, av tüfeğine kadar çalan ...
Burdur'da korona virüs testi yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Burdur'da korona virüs testi yapılmaya başlandı
Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X