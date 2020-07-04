Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu (3)

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<br>TUTUKLANDI<br>Burdur'un Çavdır ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir yıl önce boşandığı eski eşi Sevil Özel'i 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Tarkan Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Altun'un, Özel'in kendisini tahrik ettiğini iddia ettiği, barışma talebini kabul etmediği ve çocuklarını görmesine enge olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Altun, Gölhisar Kapalı Cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-04 21:38:23<br>

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