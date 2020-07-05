Burdur Gölü sahilinde erkek cesedi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Gölü sahilinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden Ahmet Alan (82) adına kimlik çıkan yaşlı adamın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.<br>Burdur yeni devlet hastanesi inşaat alanı altındaki sahilde ceset olduğunu gören yamaç paraşütü sporcuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Ahmet Alan adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alan'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-05 16:40:58<br>
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