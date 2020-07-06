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Salda Gölü'nde bilirkişi heyeti keşif yaptı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Koruma İmar Planlarının iptali için açılan davada bilirkişi heyeti, yerinde keşif ve inceleme yaptı. Yeşilova'da yaşayan 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davası üzerine Salda Gölü Halk Plajı ve Beyaz Adalar olarak bilinen kısımda keşif ve inceleme yapıldı. Keşfe, mahkeme heyeti, mahkemenin belirlediği bilirkişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, CHP Burdur Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mehmet Göker, Salda Gölü...

Salda Gölü'nde bilirkişi heyeti keşif yaptı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Koruma İmar Planlarının iptali için açılan davada bilirkişi heyeti, yerinde keşif ve inceleme yaptı.<br>Yeşilova'da yaşayan 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davası üzerine Salda Gölü Halk Plajı ve Beyaz Adalar olarak bilinen kısımda keşif ve inceleme yapıldı. Keşfe, mahkeme heyeti, mahkemenin belirlediği bilirkişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, CHP Burdur Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mehmet Göker, Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, davayı açan vatandaşlar adına Antalya Barosu avukatlarından Münip Ermiş, Tuncay Koç, Mustafa Şahin ile diğer ilgililer katıldı.<br>Çevre Bakanlığı yetkilileri ve projenin iptalini isteyen taraflar, mahkeme heyetine konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Beyaz Adalar kısmındaki keşif ve inceleme sırasında bazı vatandaşlar ellerinde, üzerinde çeşitli sloganlar yazan dövizler açtı.<br>Keşif işleminin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Salda Gölü Koruma Derneği, millet bahçesi projesinin iptaline yönelik dava açmıştı, şu an yapılmakta olan keşif onunla ilgili. Biz diyoruz ki buraya yılda 1.5 milyon turistin gelmesi ve oluşacak ekolojik baskı sonrasında bu gölün kendi vasıflarını kaybedeceği aşikar. Kaldı ki milyarlarca yıldır gerek jeolojik gerek biyolojik olarak çeşitlilik arz eden bu toprakların insan eliyle yok edilmesine gönlümüz el vermiyor. Bu anlamda buranın doğallığı korunarak kalmasını talep ediyoruz. Bilirkişi heyeti bununla ilgili raporlarını tutuyor, imza altına alıyorlar. Bizim talebimiz projenin iptal edilmesi yönünde. Türk yargısına güveniyoruz" diye konuştu.<br>`SALDA ÇOK ÖZEL BİR YER´<br>`Koruma amaçlı imar plânı yapılmasına karşı değiliz´ diyen Avukat Münip Ermiş ise şöyle konuştu:<br>"Birincisi burada plan kesinleşmeden ihale gerçekleştirildi, iş teslimi gerçekleştirdiler. Onunla ilgili açtığımız dava devam ederken ihaleyi yaptılar. O ihale uyarınca iş teslimi yaptılar ve iş teslimi sonrasında geçenlerde 2 ay önce kuma verilen zarar ortaya çıktı. Yani bakanlığın burada Salda'yı korumak gibi bir amacı yok. Eğer korumak gibi amaçları olsaydı zaten bunu uzun bir döneme yayıp planı o şekilde gerçekleştirirlerdi. Koruma amaçlı imar plânında yapılaşmaya, buranın yoğun turizme açılmasına karşıyız. Çünkü Salda çok özel bir yer."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-06 16:48:08<br>

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