Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yalnız yaşayan Şeref Yiğit (80) evinde ölü bulundu.<br>Pazar Mahallesi Nayip Sokak'ta oturan kayınpederini telefonla arayan Ali Rıza Taşçı, yanıt alamayınca Şeref Yiğit'in evine gelerek kapıyı çaldı. Kapı açılmayınca yandaki camdan içeri giren Taşçı, kayınpederinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şeref Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yiğit'in cesedi belediye morguna konuldu. <br>Ali Rıza Taşçı, "Çocuğumuzun tedavisi için Antalya'daydık. Gündüz telefonla aradım ulaşamadım. Antalya'dan dönünce eve geldim. Kapıyı çaldım açılmadı. Camdan girip baktığımda oturma odasında koltukta oturur vaziyette gördüm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-06 20:19:58<br>
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