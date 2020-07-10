Burdur'da 2 gündür kayıp olan kişiyi jandarma buldu



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Tefenni ilçesinde, 7 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Ahmet Arabacı (67), dün jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Tefenni Emniyet Amirliği'ne 3 gün önce kayıp müracaatı yapılan Ahmet Arabacı'yı bulmak için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD ekiplerinin de yer aldığı 30 kişilik ekip drone ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlattı. En son Karamanlı ilçesi Kılçan Köyü yakınlarında 7 Temmuz günü görülen Arabacı, bölge halkının da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Karamanlı ilçesi Dereköy Köyünde 9 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında bulundu.

Tefenni Devlet Hastanesi'nde muayeneden geçirilen Ahmet Arabacı'nın, en son görüldüğü Kılçan Köyü'nde yolunu kaybederek 10.3 km yürüyerek, Dereköy'e geldiği tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-07-10 22:05:08



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