Burdur'da Ayasofya için lokma dağıtımı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) AK Parti Burdur teşkilatı tarafından Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki lokma dağıtımına AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, MHP Merkez İlçe Başkanı Salih Özparlak, önceki dönem belediye başkanı Sebahattin Akkaya ile çok sayıda kişi katıldı. Lokma dağıtımında konuşan AK Parti'li Mengi, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devlet Bahçeli'nin desteği ile 'cumhur ittifakı'nın kararlılığı ile hamdolsun Ayasofya özgürlüğüne kavuştu. Cemaatiyle buluşuyor" dedi.

Etkinlikte, dua edildikten sonra lokma dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-07-12 14:34:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.